Marianne Vos, WK Esports, UCI-evacuatie

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over Marianne Vos, het WK Esports en de rol van de UCI bij de evacuatie van 165 Afghaanse vluchtelingen.

Vos won Wereldbeker Waterloo op allereerste Cervélo-crossfiets

Marianne Vos begon afgelopen zondag op de best mogelijke manier aan het crosseizoen door na een spannende wedstrijd de Wereldbeker van Waterloo te winnen. De renster van Jumbo-Visma deed dit overigens op een prototype van de allereerste Cervélo-crossfiets: de R5CX Bike. Er werd achter de schermen een jaar gewerkt aan deze fiets, aangezien Cervélo nog geen crossfiets had.

De renners van Jumbo-Visma kwamen de voorbije maanden met feedback, waardoor Cervélo een zo optimaal mogelijke crossfiets kon produceren. Vos zal ook woensdag weer in actie komen op de R5CX Bike tijdens de Wereldbeker van Fayetteville. Zondag is er dan nog een wereldbekermanche in Iowa City. Vos zal na de Amerikaanse Wereldbekers een lange break nemen, om dan in december weer terug te keren in het veld.

UCI prikt datum voor tweede editie WK Esports

De tweede editie van het WK Esports zal plaatsvinden op 26 februari 2022, zo heeft de UCI laten weten in een persbericht. Het allereerste WK Esports vond plaats in december 2020. Bij de vrouwen kroonde Ashleigh Moolman-Pasio zich tot wereldkampioene, ex-roeier Jason Osborne was de beste bij de mannen. Osborne kreeg de voorbije weken als stagiair de kans bij Deceuninck-Quick-Step.

Beide WK-wedstrijden werden verreden op Watopia Figure 8 Reverse, maar voor de tweede editie trekt het circus (digitaal) naar New York voor een koers van 54,9 kilometer rond Central Park. De finish ligt op een klimmetje van 1,4 kilometer aan 6,1%, met uitschieters tot 17%.

UCI hielp met evacuatie Afghaanse vluchtelingen

De internationale wielerunie heeft een belangrijke rol gespeeld in de evacuatie van 165 Afghaanse vluchtelingen. De UCI werkte intensief samen met de Aziatische wielerfederatie, wereldvoetbalbond FIFA en verschillende NGO’s en overheden. Sylvan Adams, eigenaar van WorldTour-ploeg Israel Start Up-Nation, financierde de vlucht.

Naast wielrenners en wielrensters zaten ook kunstenaars, journalisten en mensenrechtenactivisten aan boord van het vliegtuig. De vluchtelingen worden gevestigd in Zwitserland, Canada, Frankrijk, Israël en de Verenigde Staten. “Het is erg belangrijk dat de UCI zich inzet voor leden van de wielerfamilie die lijden onder de huidige situatie in Afghanistan”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient.