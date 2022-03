Marianne Vos tweede Gent-Wevelgem: “Pittige koers en een lastige sprint”

Marianne Vos kwam gisteren in Gent-Wevelgem net tekort om haar titel van vorig jaar met succes te verdedigen. Achter wereldkampioene Elisa Balsamo kwam de kopvrouw van Jumbo-Visma als tweede over de streep.

“Het was een pittige koers en een lastige sprint. Het is altijd lastig om je sprint goed te timen als je met zo’n groep aankomt”, vertelde Vos na afloop van de klassieker in gesprek met de NOS. Ze had vrede met de winnares. “Balsamo was ontzettend snel. Ze toont de regenboogtrui met verve. Er ging niet veel fout en de ploeg heeft ontzettend veel werk gedaan. Er is geprobeerd de koers hard te maken en mij goed neer te zetten. Al met al ben ik wel tevreden.”

In de sprint zat de Nederlandse een beetje ingesloten. Toen ze eenmaal de ruimte kreeg, moest ze van ver komen. Ze kwam nog dicht bij de winst in Wevelgem, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de tweede plaats. “Het heeft een nadeel om van ver te komen, maar het heeft ook het voordeel dat je uit de zucht komt. Ik had graag gewonnen, maar ik strandde op plek twee. Achteraf zou je het anders gedaan hebben, maar op dat moment maak je deze keuze.”

Voor Vos was het haar tweede wegkoers van het seizoen na Strade Bianche Donne. Ze hield een goed gevoel over aan haar vorm onderweg. “Dat is op zich iets om mee te nemen en op verder te bouwen. Het was een pittige koers. Als je ziet wat voor groep hier nog aankomt voor de sprint, dan vertelt dat niet het hele verhaal van de koers. Ik denk dat iedereen toch wel die hele wedstrijd in de benen voelde.”

Geen Dwars door Vlaanderen

Woensdag verschijnt Vos niet aan de start van Dwars door Vlaanderen. Deze week staat vooral in het teken van de Ronde van Vlaanderen, die voor zondag in de agenda staat en waar ze haar tweede overwinning kan behalen. In 2013 won ze de Ronde immers al eens. “We gaan met de ploeg nog goed naar de Ronde kijken en het een en ander verkennen, en dan op naar komend weekend.”