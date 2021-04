Marianne Vos overweegt deelname aan Parijs-Roubaix

Marianne Vos was eerst niet van plan om deel te nemen aan de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, maar dat was nog voor de wedstrijd werd verplaatst naar het eerste weekend van oktober. “We denken er nu aan om de wedstrijd alsnog te betwisten”, zo laat Vos weten in gesprek met Cyclingnews.

“Parijs-Roubaix stond aanvankelijk niet op het programma, aangezien ik me focus op de Ronde van Vlaanderen en de combinatie Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik”, legt Vos uit. “Maar als de koers zal plaatsvinden in oktober, denken we er toch aan om de wedstrijd in ons programma op te nemen.”

De kopvrouw van Jumbo-Visma is enthousiast als het gaat over de Franse kasseiklassieker. “Het is een geweldige wedstrijd om naar toe te werken en ik hoop dat de wedstrijd dit jaar kan plaatsvinden.” ASO besloot op 1 april om de vrouwenkoers te verplaatsen naar zaterdag 2 oktober. Een dag later is het de beurt aan de mannen.

Veldritervaring

Vos lijkt als gevierd veldrijdster in het voordeel in de ‘Hel van het Noorden’. “Ik heb het parcours al gezien en het is zwaar. Het is misschien een voordeel als je ervaring hebt als veldrijdster, aangezien je gewoon bent met glibberige of zanderige ondergronden. Het is echter wel een zware koers en je hebt zeker een grote motor en enorm veel power nodig.”

“Ik denk niet dat een veldrijdster enorm in het voordeel is, maar het geeft je misschien wel meer vertrouwen, wat dan zorgt voor minder stress. Maar je hebt denk ik vooral de power nodig”, aldus Vos, die dit voorjaar al naar de zege wist te sprinten in Gent-Wevelgem.