Marianne Vos over La Course: “Parcours zal zorgen voor een pittige wedstrijd”

Marianne Vos staat morgen aan de start van de achtste editie van La Course. De kopvrouw van Jumbo-Visma wist in 2014 de eerste editie van de wedstrijd te winnen en was ook de beste in 2019. De 34-jarige Vos is morgen opnieuw een van de grote favorieten voor de overwinning.

Het parcours in Bretagne eindigt met een heuvelachtige omloop die drie keer gereden moet worden vooraleer de rensters finishen op de top van de Côte de la Fosse aux Loups (3 km aan 5,7%). Het lijkt een ideale omloop voor de nog altijd zeer explosieve Vos, die eerder dit jaar nog met verve Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race wist te winnen.

“Het parcours dit jaar zal zorgen voor een pittige wedstrijd”, laat Vos weten op de ploegsite van Jumbo-Visma. “In Bretagne is over het algemeen geen meter vlak en dat zal zorgen voor een uitputtingsslag. Op de lokale ronden met de beklimming van de La Fosse aux Loups zal er veel worden aangevallen en de rensters met de beste benen zullen strijden voor de overwinning.”

Terugkeer van de Tour de France ‘oude stijl’

Met de aankondiging van de herintreding van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, die voor het laatst in 2009 werd verreden onder de naam La Grande Boucle Feminine, zien we dit jaar wellicht de laatste versie van de eendagswedstrijd La Course. Vanaf 2022 zal de achtdaagse Tour de France voor vrouwen weer op de kalender staan.

Vos is erg blij met de terugkeer van Le Tour de France Femmes avec Zwift in 2022. “Het is erg mooi dat de Tour de France voor vrouwen terugkomt op de kalender als volwaardige etappekoers. Met kansen voor verschillende specialisten en alle elementen die het wielrennen zo mooi maken. Zo kunnen jongens én meisjes dromen van de gele trui.”