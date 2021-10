Marianne Vos na nieuwe zege in de VS: “En nu een verdiende rustpauze”

In Waterloo haalde Marianne Vos het na een duel met Lucinda Brand. In Iowa hield ze in de finale Denise Betsema af. “Ik kan bijzonder tevreden op mijn Amerikaanse avontuur”, glunderde ze achteraf. “Nu neem ik een break, om daarna weer op te bouwen naar de tweede helft van het veldritseizoen.”

Vos kende in Iowa City een vliegende start. Maar na een paar rondjes kwam een aantal concurrentes opnieuw aansluiten. “Geen bewuste keuze”, lachte ze. “Denise en co kwamen gewoon te snel terug. En het was nog een heel lange cross.” Vos had het over een lastige wedstrijd. “De intervallen volgden elkaar snel op. Dat maakt het zwaar.”

In de finale speelde ze het tactisch, vertelde Denise Betsema, haar laatste belaagster. “Die Mount Krumpit was een lastige. Ik wist dat Marianne daar het verschil zou proberen maken en dat pakte ze tactisch prima aan. Ik kan alleen maar veel leren van haar”, loofde ze de winnares.

Vos vliegt morgen, net als alle andere Europese renners en rensters, terug naar huis en zal nu genieten van een lange rustpauze. “Geen nood, ik kom terug”, stelt ze de fans nu al gerust. “Ik ga er nu even tussenuit, maar ga dan weer opbouwen naar deel twee van het veldritseizoen. Ik heb hier in de VS alvast genoten van drie fantastische wedstrijden en prima resultaten.”