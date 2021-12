Marianne Vos: “Het was hard tegen hard op het laatste stuk”

Op het tandvlees versloeg Marianne Vos zaterdag Lucinda Brand in Rucphen. Pas in de laatste meters passeerde de Noord-Brabantse renster de wereldkampioene. “Het was hard tegen hard op het laatste stuk”, zegt Vos na afloop.

“Ik wilde Lucinda passeren, maar dat was lastig omdat ze goed druk bleef zetten. Na de balkjes wilde ik haar dan toch voorbij, maar toen raakte ik mijn pedaal. Ik was niet bang voor een herhaling van Val di Sole, want had mijn blik op Lucinda en de finish gericht”, gaat ze verder.

“Het was echt een zware race. Een klein foutje kon hier het verschil maken. Gelukkig bleken die van mij niet funest te zijn. Het is mooi om wedstrijden te winnen, zeker als ze in Nederland zijn. Helaas was er geen publiek, maar normaal is de sfeer hier goed.”