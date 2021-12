Marianne Vos hervat seizoen in Val di Sole: “Deze omstandigheden zijn totaal anders”

Marianne Vos hervat zondag haar seizoen in Italië, waar zij aan de start staan van de wereldbekerwedstrijd van Val di Sole. De zevenvoudig wereldkampioene in het veld kwam twee maanden geleden tijdens de Amerikaanse wereldbekerwedstrijden voor het laatst in actie. In Val di Sole wacht haar een onvervalste sneeuwcross. “Ik dacht klaar te zijn voor het veld, maar dit is toch ander werk”, vertelde zij na een eerste verkenning tegen Sporza.

Ze verkende zaterdag het sneeuwparcours voor het eerst. “Tijdens mijn eerste ronde was het echt zoeken naar hoe ik de fiets onder controle moest houden”, kijkt zij terug. “Maar het is voor iedereen nieuw, dus het zal voor iedereen een aanpassing zijn,” oordeelt zij.

Vos kijkt uit naar crossen in de sneeuw. “Het is wel mooi om te doen natuurlijk, het is totaal wat anders. Je weet niet wat je moet verwachten in de wedstrijd zelf. Of je er goed met de omstandigheden kunt omgaan en hoe zich dat zal verhouden tot de rest. Het enige dat ik kan doen, is mijn best.”

De renster van Jumbo-Visma stelt vast dat de omstandigheden totaal anders zijn. “Ik zei daarnet nog voor de grap: het is een totaal anderen sport en een totaal andere discipline.” Ze is desalniettemin van mening dat de sneeuw erbij hoort. “Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we in de sneeuw rijden. Het veldrijden heeft nu eenmaal verschillende omstandigheden. De ene week is het modder en de andere week is het zand. Dat kan ook best een keer sneeuw zijn. Maar het gaat heel bijzonder zijn om te doen en gaat ongetwijfeld spektakel opleveren.”