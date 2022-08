Marianne Vos blijft genieten van overwinningen: “Het wordt niet saai hoor”

Marianne Vos heeft voor de derde dag op rij gewonnen in de Tour of Scandinavia. De Nederlandse renster was op dag drie de beste in een sprint na een lastige etappe.

De derde rit van de Tour of Scandinavia kende een attractieve finale. Er werd voortdurend aangevallen, waardoor een sprint lang niet het uiteindelijke scenario leek te worden. Jumbo-Visma nam in de finale echter het heft in handen, door met Anouska Koster en Marianne Vos zelf aan te vallen en te reageren op iedereen die wegspong.

“We hebben geprobeerd om de controle te houden en altijd mee te zitten”, vertelde Vos na afloop in het flashinterview. “Het was een zeer zware koers, er werd continu aangevallen in de finale. Ik heb geprobeerd de focus te houden en op het juiste wiel te zitten in de laatste kilometers.”

In die laatste kilometers moest de winnares van de groene trui in de Tour de France Femmes nog een flinke inhaalbeweging doen. “Dat was best zwaar. Ik ben heel blij dat ik het nog heb kunnen afmaken.” Dankzij die zege wint Vos voor de derde keer op drie dagen tijd. “Het wordt niet saai. Het blijft elke keer goed voelen en het is ook nooit hetzelfde.”