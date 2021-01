Marco Mathis hoopt baancarrière nieuw leven in te blazen

Marco Mathis richt zich vanaf dit jaar weer volledig op het baanwielrennen, zo laat hij weten in een interview met Rad-Net. De 26-jarige Duitser, vijf jaar geleden nog wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, moest deze winter vertrekken bij het Franse Cofidis.

Mathis kon zijn carrière als wegwielrenner overigens wel verlengen. “Ik kreeg echter geen interessante aanbieding en wilde geen stap terugdoen. Ik wist eerst niet wat ik moest doen met mijn carrière, maar ik besloot op een gegeven moment contact op te nemen met baanbondscoach Sven Meyer. Ik wilde weten of er mogelijkheden waren.”

Mathis, die in het verleden al succesvol was als baanwielrenner, hoopt in de zomer zoveel mogelijk te trainen met zijn Duitse collega’s. “Ik maak nu deel uit van het project en ik ben ontzetting gemotiveerd, al weet ik nog niet precies wat er allemaal mogelijk is. De Olympische Spelen? Dat is een droom voor iedere atleet!”

“Het zou fantastisch zijn mocht ik kunnen koersen namens de Duitse selectie, maar we zitten nog met het coronavirus. Niemand heeft het over wedstrijden, gezien de coronacrisis.”