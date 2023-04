Marco Haller komt met de schrik vrij bij trainingsongeval

Marco Haller is zondag ontsnapt aan een zwaar ongeval op training. Een pick-up verpletterde de fiets van de Oostenrijker, maar de coureur kwam zelf met de schrik vrij. “Lucky me”, was dan ook zijn veelzeggende reactie op social media.

Haller keek met de Kleine Zeitung terug op zijn ongeval. “Een pick-up stopte voor het tegemoet komende verkeer. Plots gingen de witte achteruitrijlichten aan. Op het laatste moment lukte het me om met mijn schoenen van de pedalen te komen.” De pick-up reed vervolgens over de fiets van Haller heen.

“De chauffeur dacht eerst dat hij een tak had geraakt”

“De chauffeur dacht aanvankelijk dat hij alleen een tak had geraakt’, schetst de Oostenrijker, die zelf dus wist te ontsnappen aan ernstige blessures. Toch voelt hij de behoefte om aan de bel te trekken. “Het probleem is dat zoiets ook kan gebeuren als je niet veel risico’s neemt, wat nu het geval was. Stel je voor dat dit zich afspeelt in de stad, bij een stoplicht, en er zit een kind op de fiets.”

Haller heeft dit seizoen al 31 koersdagen in de benen. Hij reed de voorbije weken de belangrijkste voorjaarsklassiekers. Zijn beste uitslag behaalde hij in Milaan-San Remo: Haller kwam in deze Italiaanse koers als zeventiende over de streep.