Marcel Kittel belde al met Dumoulin: “Verteld hoe het voor mij was”

Marcel Kittel heeft al contact gehad met zijn oud-ploeggenoot Tom Dumoulin over zijn beslissing om voor onbepaalde tijd met wielrennen te stoppen. Dat vertelde de voormalige Duitse sprinter in het radioprogramma Langs de Lijn.

“Ik heb hem verteld hoe het voor mij was toen ik in zo’n situatie zat”, vertelde Kittel, die zelf twee keer in zijn carrière zich terugtrok om na te denken wat hij wilde. Na zijn eerste pauze in 2015 was hij sterker teruggekomen. In 2019 vond hij geen echte reden meer om verder te gaan en stopte hij. “Ik vind het indrukwekkend hoe proactief Tom is geweest. Hij wilde zijn probleem echt aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier heel goed uitkomt.”

De Duitser zegt te weten hoe het voelt wat zijn oud-ploeggenoot nu doormaakt. “Ik weet precies hoe het voelt als je ergens in je carrière begint te twijfelen. Je hebt in zo’n korte tijd zoveel beleefd, hoogtepunten en soms ook dieptepunten. Dat zorgt ook voor veranderingen. Dat is ook bij mij zo geweest en ik denk dat Tom nu ook in zo’n periode zit, waarin hij heel erg naar zijn identiteit zoekt. Dat is een heel moeilijke fase in je leven en dat was ook bij mij zo.”

Kittel ziet Dumoulin graag weer op de fiets terugkeren. “Maar ik vind het vooral belangrijk dat hij nu de tijd neemt voor zichzelf en kijkt wat hij wil. Ik ben er 100% van overtuigd dat hij met een beslissing komt die hem gelukkig maakt. Het kan alle kanten op. Tom was daar ook heel eerlijk over. Ik wens hem heel veel sterkte en succes in de komende tijd. Vooral dat hij positief blijft en ook heel trots is op wat hij allemaal al heeft bereikt in zijn carrière.”