Marc Madiot putte inspiratie uit Ajax: “We hebben nu het team waar ik altijd van droomde”

Groupama-FDJ begint aan 2023 met veel neo-profs. Er komen maar liefst zeven renners komen over van de opleidingsploeg van de Franse WorldTour-formatie. Daar zit een filosofie achter, zegt teammanager Marc Madiot in gesprek met L’Équipe.

“Ik kijk graag voetbal en ik wilde doen wat clubs als FC Nantes, AJ Auxerre en Ajax Amsterdam konden in hun hoogtijdagen”, vertelt Madiot. “Ze hadden een identiteit, een stijl. Het waren ploegen met een plan, ploegen die hun stempel drukten op een tijdperk.”

“We hebben langzaam maar zeker het team gecreëerd waar ik al zo’n twintig jaar van droom”, vervolgt de oud-renner. “We hebben een mix van jong talent en ervaring, net als toen ik bij Renault reed samen met Hinault, Fignon en Lemond. We hebben alle ingrediënten om naar de top te gaan. We hebben mensen met bijzondere kwaliteiten, zoals Pinot, Démare en Gaudu, en tegelijkertijd komt er een nieuwe lichting jonge renners binnen.”

Met die nieuwe lichting doelt Madiot op onder anderen Lenny Martinez, Romain Grégoire, Reuben Thompson, Lorenzo Germani, Enzo Paleni, Laurence Pithie en Samuel Watson, die deze winter vanuit de opleidingsploeg doorgroeien naar de hoofdmacht. Paul Penhoët maakte dezelfde overstap op 1 augustus al.

Jong team in de Vuelta

“Met de kwaliteit binnen ons Continental-team zouden we het afgelopen jaar een kandidaat geweest zijn voor een wildcard in een grote ronde”, denkt Madiot. “Dat laat zien wat voor team we hadden dit seizoen, met renners van 19 en 20. De oudste was 21. Ik zou geen van hen ruilen voor wie dan ook.” De teammanager van Groupama-FDJ heeft duidelijk veel vertrouwen in zijn jonge renners, want hij vertelde tot slot dat veel van hen in de Vuelta van 2023 reeds hun debuut in een grote ronde zullen maken.