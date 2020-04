Marc Madiot over Parijs-Roubaix: “De magie zal blijven werken” zaterdag 11 april 2020 om 18:39

Marc Madiot is niet bang voor de verschuiving van Parijs-Roubaix op de wielerkalender. Alhoewel de sfeer en de context zullen veranderen, zal de Hel van het Noorden nog altijd zijn aantrekkingskracht blijven houden: “De magie zal blijven werken.”

Madiot, tegenwoordig ploegleider bij Groupama-FDJ, won Parijs-Roubaix in 1985 en 1981. De magie van Parijs-Roubaix zit hem volgens Madiot onder meer in het velodroom, waarop de renners elk jaar hun wedstrijd beëindigen. “De baan is verdrietig om te sterven in gewone tijden. Maar op de wedstrijddag wordt het magisch. Het is hetzelfde voor de komst van Milaan-San Remo op de via Roma.”

De ploegleider vindt daarom ook dat de wielersport gebaat is bij deze wedstrijden als de wielersport na deze pandemie weer op gang wordt getrokken. “Als de sport weer op gang komt, hebben we een aantal grote evenementen nodig zoals deze nodig. We zullen allemaal weer trek hebben”, gaat hij verder tegen AFP.

Ook voor Madiot resteert er nu niks anders dan afwachten. Verwachtingsvol sluit de Fransman af: “Ik ben erg benieuwd naar alles. Ik denk dat er na deze periode nieuwe renners zullen opvallen. Het zal interessant zijn om te zien hoe de renners deze uitdaging verteerd hebben.”