Marc Madiot bereidt aanklacht voor na uitspraken Johan Bruyneel maandag 15 juni 2020 om 19:25

Marc Madiot is van plan om een aanklacht in te dienen tegen Johan Bruyneel. Dit vanwege laster, nadat Bruyneel afgelopen week in HUMO een anekdote vertelde over een wedstrijd waarin hij zag dat de Fransman tijdens de koers een dopinginjectie zou hebben gekregen.

Madiot, momenteel ploegbaas bij Groupama-FDJ, is niet gediend van dat verhaal. Dat blijkt als France Bleu navraag doet bij de tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix. Madiot heeft advocaten in de arm genomen die een aanklacht voorbereiden. De Fransman wilde zelf niet reageren.

‘Hij rolde zijn mouw op en en zette een naald in zijn bovenarm’

Om de volgende passage uit het interview van Bruyneel gaat het: “Ik was tweedejaarsprof en reed een buitenlands rondje. Ik hing uitgewrongen tussen de volgwagens en probeerde uit te rijden. In die tijd gebeurde dopingcontrole via lottrekking die ze halfkoers bekendmaakten via RadioTour. Madiot liet zich afzakken tot aan de volgwagen van Cyrille Guimard, hoorde dat hij er niet bij was, rolde zijn mouw op en zette zich une flechette, zoals ze dat zo mooi zeiden, in zijn bovenarm. Hij is naar voor gereden en niet meer van kop af gekomen. Dat zijn dan de mannen die mij en Lance Armstrong veroordelen.”

In het betreffende gesprek haalt Bruyneel niet alleen uit naar Madiot, maar ook naar diens landgenoten Vincent Lavenu (huidige manager AG2R La Mondiale) en Jean-René Bernaudeau (huidige manager Total Direct Energie). “Als ik hen bezig hoor denk ik: doe wat je wil, maar zwijg over doping. Zij blijven me afrekenen op mijn verleden, maar wat zij hebben uitgespookt, is zogezegd vergeven”, aldus de inmiddels levenslang geschorste Belg. Die uitspraken krijgen mogelijk dus een vervolg.