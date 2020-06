Johan Bruyneel: “LeMond reed voor Franse teams, de koningen van de cortisone…” dinsdag 9 juni 2020 om 09:29

Naar aanleiding van de nieuwe tweedelige ESPN-documentaire rond Lance Armstrong, sprak HUMO deze week uitgebreid met Johan Bruyneel, destijds partner in crime van de Amerikaan. We kennen ondertussen Bruyneels visie: “In de jaren ’90 had iedereen toegang tot dezelfde middelen: bloeddoping en epo.” Deze keer worden onder meer Greg LeMond en de Franse teams op de korrel genomen.

Het verhaal in HUMO is het relaas van wat best een openhartig interview met de 55-jarige West-Vlaming is geweest. Toch is de teneur dezelfde zoals we in andere interviews met Johan Bruyneel lezen. En dat wordt perfect samengevat in volgende quote: “Wij (Armstrong en Bruyneel, red) zijn blijkbaar de grote schuldigen van alles wat is misgegaan in het wielrennen. Maar leg mij eens het verschil uit tussen mij en Bjarne Riis (…) We koersten in dezelfde periode. Op vlak van doping waren er geen verschillen. Of toch: ik heb nooit een hematocriet van 60 gehad. Ook als manager legden we een gelijkaardig parcours af. Ik werkte met Ferrari, hij met Fuentes. Alleen juridisch is er een verschil.”

“Als ze jouw kop willen…”

Waarmee Bruyneel bedoelt dat zijn collega’s van destijds wel zijn weggekomen met dezelfde feiten. Wat betreft Riis: “Het Deense antidopingagentschap heeft de verjaring van de feiten gerespecteerd, waardoor hij nog mag meespelen, terwijl ik levenslang geschorst ben. Hij wordt met open armen ontvangen. Ik gun het hem, want hij is een goede manager en hij zal die fout geen tweede keer meer maken. Maar als ze jouw kop willen, maak je geen schijn van kans.”

Bruyneel komt ook uit bij de Franse ploegleiders. Marc Madiot, Vincent Lavenu en Jean-René Bernaudeau. “Als ik hen bezig hoor denk ik: doe wat je wil, maar zwijg over doping. Zij blijven me afrekenen op mijn verleden, maar wat zij hebben uitgespookt, is zogezegd vergeven.” Waarop Bruyneel een anekdote van Madiot als renner bovenhaalt.

‘Une flechette’

“Ik was tweedejaarsprof en reed een buitenlands rondje. Ik hing uitgewrongen tussen de volgwagens en probeerde uit te rijden. In die tijd gebeurde dopingcontrole via lottrekking die ze halfkoers bekendmaakten via RadioTour. Madiot liet zich afzakken tot aan de volgwagen van Cyrille Guimard, hoorde dat hij er niet bij was, rolde zijn mouw op en zette zich une flechette, zoals ze dat zo mooi zeiden, in zijn bovenarm. Hij is naar voor gereden en niet meer van kop af gekomen. Dat zijn dan de mannen die mij en Lance veroordelen.”

Ook Greg LeMond moet het nog een keer ontgelden: “I am the only clean winner, zegt hij altijd. Bullshit natuurlijk. Hij heeft altijd (op 1988 en 1989 na, red) voor Franse ploegen gereden. Dat waren de koningen van de cortisone. Je kunt je toch niet inbeelden dat hij nooit iets heeft genomen. Hij heeft gewonnen van Hinault en Fignon, die toegegeven heeft te hebben gepakt. Wereldtoppers die zich gedopeerd hebben, kun je niet kloppen zonder zelf iets te nemen. Maar.. LeMond was wel de beste van zijn generatie, net zoals Merckx, Hinault, Anquetil, Indurain. En dus ook Lance Armstrong. We hebben al die Tours gewonnen op basis van talent, visie, strategie en minutieuze voorbereiding.”

