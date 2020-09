Marc Hirschi verzilvert hoogvorm: “Sterk zijn in het hoofd” woensdag 30 september 2020 om 17:28

Een etappeoverwinning in de Tour, brons op het WK wielrennen in Imola en nu ook de winst in de Waalse Pijl: Marc Hirschi rijgt momenteel de successen aaneen. In de heuvelklassieker met finish op de steile Muur van Hoei bleef de Zwitser foutloos.

“Het ging geweldig voor ons. Er was een kleine kopgroep met vier man en mijn team deed goed werk, een of twee jongens controleerden de wedstrijd. Op de plaatselijke ronden ging het toch al hard, dus zakten de jongens terug. Op de laatste klim kwam het aan op de benen”, reageerde de Zwitser van Team Sunweb na de aankomst.

In het wiel van de concurrentie wachtte hij geduldig zijn kansen af om vervolgens in de slotfase van de Muur van Hoei toe te slaan. “Het was zo zwaar, dus je merkt niet echt wat om je heen gebeurt want je zit erg in de zone. Het is steil, maar je moet steeds maar wachten. Je moet niet te vroeg aanzetten. Het is echt brutal. Je zit vol lactaat en dan komt het vooral aan op je hoofd: je moet sterk zijn in je hoofd om door de pijn heen te bijten.”

Motivatie

Hirschi vond het lastig om te zeggen of hij de beste was vandaag. “In alle wedstrijden die ik heb gewonnen voelde ik nooit dat ik supersterk was. Vaak voel ik me niet zo goed aan het begin van de wedstrijd, ook vandaag voelde ik me niet zo goed, maar dan krijg ik altijd de motivatie om het beste ervan te maken. Ik dacht alleen maar aan mijn positie en in de laatste meters heb je dan de benen, of niet. Ik had geluk vandaag dat ik de benen had.”

“Ook heb ik vandaag geen fouten gemaakt. Ik ben ook blij met hoe het team heeft gereden en hoe ik zelf heb gereden, ik zat altijd in de juiste positie.” Zondag al staat voor de Zwitser de volgende wedstrijd op de planning, Luik-Bastenaken-Luik. “Ik ga eerst genieten en het is een bonus wat nog komt, maar ik wil zeker profiteren van deze geweldige vorm. Nu neem ik wat rustige dagen en dan gaan we het zondag wel zien.”