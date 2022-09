Marc Hirschi boekt derde seizoenszege in Giro della Toscana

Marc Hirschi heeft de 94ste editie van de Giro della Toscana op zijn naam geschreven. Na bijna 200 kilometer was de Zwitser van UAE Emirates de beste van een favorietengroep van vijf, die was weggereden op de tweede beklimming van de Monte Serra. Hij verwees Lorenzo Rota naar de tweede plaats.

Zes koplopers kleurden de openingsuren van de koers, met onder hen de Nederlander Daan Hoeks van Mg.K Vis-Color for Peace-VPM. Hij reed aan kop met Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Cristián Rodriguez (ToatlEnergies), Edoardo Faresin en Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior).

Zij kregen maar liefst negen minuten voorsprong cadeau. Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due) en Jan Stöckli (Corratec) gingen nog in de tegenaanval, maar konden niet aansluiten bij de kopgroep.

Dubbele beklimming Monte Serra

Het zwaartepunt van de koers lag op de dubbele beklimming van de Monte Serra, een klim van 10,2 kilometer aan 7,7%. Op de eerste klim liet Rodriguez zijn medevluchters achter, maar de Spanjaard kreeg in de afdaling en de vallei aansluiting van enkele oude bekenden en wat renners die de sprong hadden gemaakt vanuit het peloton.

Onder meer Gorka Izagirre, Andrii Ponomar en Javier Romo sloten aan bij de kopgroep, die met een kleine minuut voorsprong op het peloton aan de tweede keer Monte Serra begon. Oekraïens kampioen Ponomar reed op die klim weg van de kopgroep, maar hij had de favorietengroep in zijn kielzog. Daar had Intermarché-Wanty-Gobert het initiatief genomen.

Soloaanval Daniel Felipe Martínez

Op 35 kilometer van de meet werd ook Ponomar ingerekend, waarna een tiental favorieten overbleef. Esteban Chaves schudde daar, vier kilometer onder de top, aan de boom. Alleen Lorenzo Rota, Daniel Felipe Martinez, Natnael Tesfatsion, Einer Rubio en Marc Hirschi konden hem volgen. Italiaans kampioen Filippo Zana had de grootste moeite en haakte af.

Anderhalve kilometer voor de top plaatste Martínez een serieuze demarrage die niemand kon volgen. Met vijftien seconden voorsprong op Rota, Chaves, Hirschi en Rubio kwam hij over de Monte Serra. In de snelle en technische afdaling deed Martínez daar nog wat seconden bij. Met 30 seconden voorsprong begon de klimmer van INEOS Grenadiers daardoor aan de laatste twintig vlakke kilometers.

Vijftal strijd om de zege

Een tegen vier. In principe een ongelijke strijd, maar Martínez deed zijn uiterste best. Tien kilometer voor de meet had hij nog 17 seconden over van zijn voorsprong en de vier achtervolgers kregen de Colombiaan in volle finale in zicht. Martínez zag het kansloze van zijn ontsnapping in en zette zich vijf kilometer voor de streep recht.

Dat betekende dat vijf koplopers gingen strijden om de overwinning. Hun voorsprong op de eerste achtervolgers was namelijk al opgelopen tot meer dan anderhalve minuut. Het bood ruimte tot een tactisch steekspel vooraan. Een kilometer voor de finish stonden Rota, Chaves, Hirschi, Rubio en Martínez bijna stil. Een aanval bleef uit, waarna de sprint gestart werd op 250 meter van de finish. Hirschi bleek daarin de sterkste, voor Rota en Rubio.

Voor Hirschi is het zijn derde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder al Per Sempre Alfredo en de GP Kanton Aargau wist te winnen.