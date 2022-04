Marc Hirschi na derde plaats in Romandië: “Meer zat er niet in”

Marc Hirschi sleepte op de tweede dag van de Ronde van Romandië een derde plaats uit het vuur. De Zwitser van UAE Emirates moest toezien hoe Dylan Teuns en Rohan Dennis streden om de ritwinst op de oplopende aankomst. “Ik had goede benen en kon een prima sprint rijden, maar meer dan een plek in de top-3 zat er niet in”, zegt hij.

“Het was een zware dag met een parcours dat alleen maar op en af ging”, beschrijft Hirschi. “We zaten goed gepositioneerd in de laatste dertig kilometer dankzij Fernando Gaviria en Ivo Oliveira, en we kwamen daardoor met Brandon McNulty, Juan Ayuso en mijzelf goed aan de voet van de klim. Brandon plaatste daar de eerste aanval, waarna wij de tegenaanvallen opvingen.”

Op een aanval van Rohan Dennis had Hirschi alleen geen antwoord. De enige die het gat met Dennis nog wist te dichten was Teuns, die ook nog de ritzege pakte. Twee seconden later volgde Hirschi als eerste achtervolger. “Ik ben daar wel blij mee”, vertelt de heuvelspecialist. “En we hebben veel renners die goed in vorm zijn, dus daarom kijk ik uit naar de komende dagen.”