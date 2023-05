Eerste zege van seizoen voor Marc Hirschi: “Mentaal het verschil gemaakt”

Marc Hirschi schreef vrijdag de derde etappe van de Ronde van Hongarije op zijn naam. De Zwitser was de beste klimmer op de korte, maar steile slotklim. Door zijn zege werd Hirschi ook meteen de nieuwe leider. “Er komt nog een zware dag aan.”

“Het was een lastige dag”, opende Hirschi het flashinterview. “We reden vol gas in aanloop naar de laatste beklimming, op die manier konden we in een goede positie beginnen aan de klim. Op de klim trok INEOS Grenadiers stevig door, waarna hun kopman Ben Tulett er al heel vroeg aan begon. In eerste instantie kon ik alleen volgen. Op een gegeven moment zat iedereen op de limiet.”

Tulett en Hirschi leken dan ook samen naar de streep te rijden, maar plots moest Tulett onherroepelijk lossen. “Het leek me een goed moment om aan te vallen. Ik denk dat ik vooral mentaal het verschil heb gemaakt.” Hirschi trok door en reed op een sterke wijze solo naar de streep. “Een eerste overwinning van het seizoen is sowieso altijd fijn. Ik ben er echt enorm blij mee. Er komt nog een zware dag aan. Het klassement is dus zeker nog niet beslist.”

