Marc Hirschi: “Ik ben tevreden met deze derde plaats”

Marc Hirschi deed vandaag een gooi naar de ritzege in de openingsetappe van de Ronde van Luxemburg, maar moest in een sprint zijn meerdere erkennen in ritwinnaar João Almeida en Bauke Mollema. De Zwitser van UAE Emirates was na afloop echter wel tevreden over zijn race.

Hirschi moest na afloop even op adem komen. “Het was echt een heel zware dag. Er stonden in de finale twee grote beklimmingen op het programma, maar verder liepen de wegen ook op en af. Het was in de slotfase vrij hectisch, de renners streden echt voor positie. We wisten alle aanvallen te pareren en uiteindelijk bleven we met twintig tot dertig renners over voor de sprint.”

Hirschi was op papier een van de snelste renners in de voorste groep, maar bleek uiteindelijk niet in staat om Almeida te bedreigen. De Portugees had aan de linkerkant van de weg vrije baan om te sprinten, terwijl Hirschi aan de andere kant van de weg wat moest inhouden voor Mollema. “Ik ben echter wel tevreden met mijn derde plaats. We zullen in de loop van de week op zoek gaan naar meer kansen.”

De 23-jarige Hirschi hoopt zich via de Ronde van Luxemburg klaar te stomen voor het WK wielrennen in België. De klassiekerspecialist eindigde afgelopen zondag nog zesde op het Europees kampioenschap wielrennen in Trento.