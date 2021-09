Marc Hirschi: “Het wordt heel moeilijk om het geel in de tijdrit te verdedigen”

Marc Hirschi houdt een goed gevoel over aan zijn etappezege in de Ronde van Luxemburg. Op de slotklim naar Eschdorf reed de Zwitserse renner weg bij de favorieten en haalde zo niet alleen de etappezege binnen, maar ook de gele trui. Hij wil er alles aan doen om de trui de komende dagen te houden, maar ziet vooral de tijdrit van vrijdag als belangrijke horde.

“Vanwege de regen was het een zware, lange dag”, vertelde Hirschi na afloop van de tweede rit. “We moesten hier drie keer de slotklim over, en het ging de eerste keer al volgas. Om hier solo te winnen is heel mooi. Dit geeft mij echt een goed gevoel”, zei de nog altijd pas 23-jarige Zwitser, die in Eschdorf voor het eerst sinds zijn veelbesproken transfer van Team DSM naar UAE Emirates wist te winnen.

“Wanneer ik besefte dat ik alle favorieten kon verslaan? Moeilijk te zeggen. Op de eerste keer de slotklim trok Groupama-FDJ heel hard door en eigenlijk voelden mijn benen niet zo goed. Ik zei echter tegen mezelf dat ik alles moest geven. Ik pakte op de laatste klim een gaatje. Ik probeerde aan te vallen en wilde zien wat er zou gebeuren. Toen ik solo voorop raakte ben ik volle bak gaan rijden, omdat ik niets te verliezen had”, vertelde hij verde.

Dankzij zijn voorsprong aan de finish en de bonificaties nam Hirschi ook de gele trui over van João Almeida, de winnaar van de openingsetappe en volgend seizoen zijn ploeggenoot bij UAE Emirates. “Het is heel mooi dat ik ook het geel kon pakken. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de trui in de tijdrit te verdedigen, want Almeida is heel sterk. Maar ik ga er in ieder geval alles aan doen om de trui te houden. De tijdrit wordt cruciaal voor het klassement.”