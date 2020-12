Marc Hirschi en Marlen Reusser vallen in de prijzen

Marc Hirschi en Marlen Reusser zijn vandaag uitgeroepen tot Zwitsers wielrenner én wielrenster van het jaar. Hirschi won dit jaar onder meer de Waalse Pijl en een Touretappe, Reusser was in 2020 goed voor medailles op het WK- en EK tijdrijden.

De nog altijd maar 22-jarige Hirschi beleefde dit jaar zijn absolute doorbraak bij de profs. De talentvolle Zwitser won namelijk een Touretappe met aankomst in Sarran, was een van de smaakmakers in de Franse ronde en won verder nog de Waalse Pijl. Op het WK wielrennen in Imola veroverde Hirschi een bronzen medaille in de wegrit.

De allrounder werd ook nog eens tweede in Luik-Bastenaken-Luik, nadat hij in de sprint werd gehinderd door wereldkampioen Julian Alaphilippe. In een recent interview met WielerFlits keek Hirschi onder meer vooruit naar 2021. “Ik ken mijn programma nog niet, maar het staat vast dat de Spelen een groot doel voor mij zijn”, is hij duidelijk.

Laatbloeier Reusser

De 29-jarige Reusser werd uitgeroepen tot Zwitsers wielrenster van het jaar. De laatbloeier maakte dit jaar indruk op de tijdritfiets. Ze werd Zwitsers kampioen tegen de klok, veroverde een bronzen medaille op het EK in Plouay en op het WK in Imola was alleen Anna van der Breggen sneller. Ook werd ze onder meer zevende in Luik-Bastenaken-Luik.