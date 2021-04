Marc Hirschi: “Derde plaats was het hoogst haalbare”

Marc Hirschi kwam vandaag als derde over de streep in de Ronde van Romandië. In finishplaats Saint-Imier bleek de Zwitser, nog altijd in het bezit van de witte jongerentrui, niet opgewassen tegen ritwinnaar Sonny Colbrelli en Patrick Bevin.

De 22-jarige renner van UAE Emirates is in het algemeen klassement nu opgeschoven naar de zesde plaats. “Er werd de hele dag flink doorgereden. Het ging de hele tijd op en af en door de regen werd het een zware etappe. Op de laatste klim was het vrij winderig, waardoor het lastig was om aan te vallen.”

“Ik wist in de finale dat heel wat sprinters waren gelost, maar dat er nog altijd een paar snelle mannen mee waren. Een derde plek was wel het hoogst haalbare. Ik ben tevreden met het feit dat ik de witte trui kon behouden en dat ik nu nog hoger sta in het klassement”, aldus Hirschi.