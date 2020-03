Manager Rod Ellingworth: “Moeilijk om nu aan extra financiering te komen” donderdag 19 maart 2020 om 14:56

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook de wielersport ondervindt de gevolgen van het virus. Zo zijn veel wielerwedstrijden afgelast, maar Rod Ellingworth – de teammanager van Bahrain McLaren – schetst in gesprek met Cyclingnews nog een bijkomend probleem. “Het is moeilijk om nu aan extra financiering te komen.”

Aan geld geen gebrek bij Bahrain McLaren, maar bij andere ploegen is de situatie een stuk minder rooskleurig, zo beseft Ellingworth maar al te goed. “Ik denk dat de hele wielergemeenschap zich zorgen maakt, maar iedereen weet ook dat het een unieke situatie is. We moeten nu even gas terugnemen en een pauze inlassen.”

Nu de komende wielerwedstrijden niet doorgaan, zien sponsoren en andere partners weinig terug van hun investeringen in de verschillende ploegen. “Dat is natuurlijk een groot probleem”, aldus Ellingworth, die onmogelijk kan zeggen wanneer de renners weer mogen koersen. “Het lastige is dat we nu vooral speculeren.”

Flexibel

“We moeten gewoon flexibel zijn, onze renners zo goed mogelijk ondersteunen en klaar zijn op het moment dat we weer mogen koersen. Het is nu vooral belangrijk om naar de gezondheid van onze renners en familieleden te kijken. Verder moeten we ervoor zorgen dat iedereen in conditie blijft.”

“Het is voor de coureurs moeilijk om hun motivatie te behouden, maar dat is de taak van de coaches. We moeten nu creatief te werk gaan en de jongens echt steunen”, aldus Ellingworth.