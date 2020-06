Muur van Geraardsbergen wordt duurste Monopoly-vakje, nieuwe CEO Movistar maandag 1 juni 2020 om 13:20

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de duurste locatie in Monopoly Koers en de nieuwe algemeen directeur van Movistar Team.

Muur van Geraardsbergen wordt duurste locatie in Monopoly Koers

De Muur van Geraardsbergen wordt het duurste straatje in Monopoly Koers. In een stemronde die de makers van het nieuwe bordspel hielden bleek de klim uit de Ronde van Vlaanderen met dertig procent van de 14.000 stemmen het populairst. Eerste achtervolger was de Vélodrome in Roubaix met net geen twintig procent. De Cauberg werd derde in de stemming. Onlangs werd bekend dat het populaire Monopoly een wielerversie krijgt, Monopoly Koers.

De spelregels zijn identiek aan die van het klassieke Monopoly-spel, weliswaar met aangepast decor. De Belgische toppers Philippe Gilbert en Remco Evenepoel verleenden hun medewerking aan het opzet en sieren de speldoos.

Management Movistar Team heeft nieuwe algemeen directeur

Movistar Team heeft de aanstelling van Miguel Grávalos bekendgemaakt als de nieuwe algemeen directeur van Abarca Sports, de organisatie achter de ploeg. De Spanjaard moet de zakelijke kant van het bedrijf gaan versterken.

“Ik begin aan deze uitdaging met veel enthousiasme en met enorme steun van zowel de renners als de stafleden, die me van harte welkom hebben geheten”, laat Grávalos weten in een persrelaas. “Ik wil er alles aan doen om deze ploeg aan de top van de internationale sport te houden, zowel in haar activiteiten als in de boodschap die zij naar de samenleving overbrengt.”

Grávalos’ aanstelling maakt deel uit van een reeks ingrijpende veranderingen in de staf en het management van de Movistar-ploeg, waarbij Patxi Vila zich in december bij het team voegde als Head of Performance. Ook op het gebied van digitale marketing, biomechanica, voeding en financiën zijn veranderingen ophanden.