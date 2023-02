Man in vorm Arnaud De Lie voegt Omloop Het Nieuwsblad toe aan programma

Arnaud De Lie zal zaterdag 25 februari aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad. Dat laat zijn ploeg Lotto Dstny weten via sociale media. Aanvankelijk stond de opener van het Vlaamse voorjaar niet op het programma van De Lie.

“Na overleg tussen onze performancestaf en Arnaud De Lie hebben we de Omloop Het Nieuwsblad toegevoegd aan zijn programma”, begint het bericht van Lotto Dstny. “We voelen dat hij in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging aan het team kan zijn. Arnaud heeft de wijziging zelf gesuggereerd omdat hij denkt dat hij belangrijke ervaring op kan doen voor de rest van zijn carrière. Om zijn programma gebalanceerd te houden, is Le Samyn (dinsdag 28 februari, red.) van zijn rooster gehaald.”

Omdat de Omloop Het Nieuwsblad is toegevoegd aan het programma van De Lie, rijdt hij het volledige openingsweekend. Een dag later staat de 20-jarige Belg namelijk aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Deze wedstrijd reed hij in 2022, zijn eerste jaar als prof, ook al. Toen eindigde hij als 92e. In Le Samyn, die dus van zijn kalender verwijderd is, werd De Lie vorig jaar tiende. De Omloop Het Nieuwsblad betwistte hij nog niet eerder.

Drie zeges

De Lie wist dit seizoen al drie keer te winnen. In januari schreef hij de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 op zijn naam en begin februari won hij twee ritten in de Ster van Bessèges. Die rittenkoers sloot hij af als zesde. Afgelopen zondag sprintte De Lie ook nog naar een tweede plaats in de Clásica de Almería.