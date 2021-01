Majerus wint afsluitende manche EKZ CrossTour, eindzege Koller

Christine Majerus heeft in het Zwitserse Hittnau de laatste manche in de EKZ CrossTour gewonnen. Op een besneeuwd parcours bleef de Luxemburgse de Duitse Elisabeth Brandau en de Italiaanse Eva Lechner voor.

Het eindklassement in de EKZ CrossTour werd gewonnen door Nicole Koller. De 23-jarige Zwitserse – eerder tweede in Baden en vijfde in Bern – eindigde op de slotdag als vijfde en gaf haar leidende positie niet meer af. Sophie de Boer (voorafgaand aan de cross tweede) was niet van start gegaan. De EKZ CrossTour bestond dit jaar uit drie manches.

EK CrossTour 2020-2021

Uitslag vrouwen – Hittnau

1. Christine Majerus

2. Elisabeth Brandau

3. Eva Lechner

4. Hélene Clauzel

5. Nicole Koller

