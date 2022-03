Maikel Zijlaard over aanval: “Klein zitten en wattages trappen”

Maikel Zijlaard won zaterdag na een knappe aanval de Dorpenomloop Rucphen. Voor de VolkerWessels-renner was het zijn eerste zege sinds 2017, en dus was er aan de finish een oerkreet te horen toen Zijlaard over de meet kwam. “Ik wilde het moment goed benutten”, lacht Zijlaard na afloop. “Het is lang geleden dat ik nog eens won.”

“Ik sloop eigenlijk weg”, blikt de 22-jarige Nederlander terug bij BN DeStem. “Daarna heb ik nog maar een ding gedacht: klein zitten en wattages trappen. En natuurlijk ook zo weinig omkijken.” Dat hielp: Zijlaard reed tot en met de laatste drie kilometer alsmaar verder weg van het peloton.

Na twee jaar bij Hagens Axeon Berman en twee jaar bij SEG Racing Academy zonder zege lijkt de renner dan nu eindelijk zijn belofte in te lossen. Of hij nog aan prof worden denkt? “Anders zou ik niet zo hard trainen. Ik zeg niet dat je met een zege al prof kunt worden, maar je kunt ook niet zeggen dat het niet helpt.”