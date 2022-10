Maike van der Duin rijdt naar zilver op WK scratch, goud voor Fidanza

Maike van der Duin heeft zilver gewonnen op het WK baanwielrennen in de scratch. De overwinning ging naar de Italiaanse Martina Fidanza, de derde plaats was weggelegd voor Jessica Roberts. Later op de avond volgen nog de finales van de teamsprint.

De scratch was goed voor een race van tien kilometer. Uiteindelijk draaide het uit op een sprint, waarin Fidanza overduidelijk de snelste was. De Italiaanse, die de titelverdedigster was op het onderdeel, had meerdere lengtes voorsprong aan de eindstreep.

Nederlandse Van der Duin werd, net zoals vorig jaar, tweede. Britse Jessica Roberts kwam als derde over de streep. Katrijn de Clercq, een 20-jarige Belgische renster, werd dertiende.

