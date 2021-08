Maike van der Duin pakt EK-goud op scratch bij de beloftes

Maike van der Duin is in Apeldoorn Europees kampioene scratch bij de beloften-vrouwen geworden. De Nederlandse beschikte na een spannende wedstrijd over de beste sprint.

De 19-jarige Van der Duin, die op de weg koerst voor Drops-Le Col, rekende in de sprint af met Maria Martins (Portugal) en Martina Fidanza (Italië). De spanning was in de laatste ronde in het Omnisport erg groot, omdat de Belgische Katrijn De Clercq voorop lag. Haar aanval strandde in extremis. De Clercq werd uiteindelijk vijfde.