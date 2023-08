donderdag 31 augustus 2023 om 11:41

Magnus Sheffield staat voor rentree: Amerikaan neemt deel aan Tour of Britain

Magnus Sheffield kwam sinds zijn traumatische valpartij in de Ronde van Zwitserland, de renner ging op dezelfde plek waar Gino Mäder een fatale crash maakte onderuit, niet meer in actie. De 21-jarige Amerikaan zal vanaf komende zondag echter weer te zien zijn in wedstrijdverband. Sheffield maakt namelijk deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers voor de Tour of Britain.

Sheffield kwam meer dan twee maanden geleden zwaar ten val in de Ronde van Zwitserland, samen met de betreurde Gino Mäder, en liep daarbij een hersenschudding op. Na een vrij lange revalidatieperiode is de beloftevolle allrounder nu weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden, en dus zien we hem straks weer in actie tijdens de Tour of Britain.

Pidcock en Rodríguez blikvangers

INEOS Grenadiers, de ploeg van Sheffield, rekent in zijn thuiskoers op een sterke equipe. Tom Pidcock en Carlos Rodríguez zijn de duidelijke blikvangers. Pidcock zal voor eigen volk ongetwijfeld een gooi willen doen naar de eindzege, al moet hij dan nog wel eerst even zien af te rekenen met topfavoriet Wout van Aert. Luke Rowe, Connor Swift en Ben Turner completeren de selectie van INEOS Grenadiers.

De Tour of Britain 2023 begint aankomende zondag met een geaccidenteerde rit van Altrincham naar Manchester. De coureurs zullen in totaal acht etappes afwerken. Op de (voorlopige) deelnemerslijst prijken niet alleen de namen van Van Aert, Pidcock, Rodríguez en Sheffield, maar ook die van titelverdediger Gonzalo Serrano, Olav Kooij, Fernando Gaviria, Sam Bennett, Danny van Poppel, Ethan Vernon en Ide Schelling.