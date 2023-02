Magnus Cort wint op Alto da Fóia: “Twijfelde of ik zo’n lange klim aan zou kunnen”

Magnus Cort won donderdag de tweede etappe van de Volta ao Algarve. Dat deed hij in een sprint, maar wel na een bijzonder zware finale. De finish lag namelijk bovenop de Alto da Fóia, een klim van 7,7 km aan 6,1%. “Toen ik nog thuis was, dacht ik al aan deze rit”, zei Cort in het flashinterview na afloop.

Het team had veel vertrouwen in hem, vertelde de Deen. “Ik twijfelde wat of ik deze lange klim aan kon, maar de ploegleiders zeiden dat ik het vandaag moest proberen. En inderdaad, je moet het gewoon proberen. Dit is geweldig. Ik heb weleens vaker heuvelop gewonnen, maar dat was altijd vanuit de vlucht. Ik heb het nooit tegen de klassementsrenners gedaan. Ik weet dat het geen heel steile klim is, dus dit ligt me veel beter, maar dit is heel mooi.”

Cort was in de finale behoorlijk nerveus, gaf hij toe. “Op de klim was het zwaar, maar ik voelde me oké. Ik wil niet zeggen dat ik in mijn comfortzone zat, maar ik wist dat ik nog een sprint in huis had. We kwamen steeds dichterbij de finish: nog vijf kilometer, nog vier… Ik dacht: als we dit tempo vasthouden, is het perfect.”

In de laatste vijfhonderd meter wilde iedereen van voren zitten, vertelt de renner van EF Education-EasyPost. “Het was tegenwind, dus ik was misschien wat te bang om te vroeg in de wind te zitten. Ik had wat problemen om een gaatje te vinden. Maar gelukkig kwam ik net op tijd – in de laatste vijf meter waarschijnlijk – nog voorbij en kon ik de zege ophalen.”

Lees meer: Magnus Cort sprint naar zege in Volta ao Algarve, Ilan Van Wilder juicht te vroeg