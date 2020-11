Mads Pedersen en Brian Holm mede-eigenaren nieuw Deens Continental-team

Mads Pedersen is al enkele jaren een succesvol wielrenner, maar hoopt ook als mede-eigenaar van een wielerploeg zijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de Deense wielersport. Pedersen zal zich, samen met onder meer oud-prof en ploegleider Brian Holm, bezighouden met een nieuw Deens Continental-team.

Het gaat om de Restaurant Suri-Carl Ras-ploeg van Henrik Egholm, zo meldt wielerwebsite Feltet.dk. De formatie van Egholm zal in 2021 voor het eerst op het continentale niveau uitkomen, in de hoop uit te groeien tot een vermaarde opleidingsploeg voor Deense wielertalenten.

Denemarken telt op dit moment slechts twee continentale teams en één profploeg met Riwal Securitas. “Dat is te weinig en het is een probleem”, zo laat de ploeg weten. “Over een paar jaar zullen we het ook voelen. Wij bieden een helpende hand, in de hoop dat beloftevolle Deense wielrenners zich kunnen blijven ontwikkelen op een hoog niveau.”

Elf renners

Egholm is erin geslaagd om onder meer Pedersen, Holm en Jan Bech Andersen (de nieuwe mede-eigenaren van de ploeg) warm te maken voor het project. Egholm zal in 2021 waarschijnlijk als teammanager blijven opereren, terwijl ex-prof Nicolaj Bo Larsen als sportief manager aan de slag zal gaan.

Holm, die ook ploegleider blijft bij Deceuninck-Quick-Step, zal voor Restaurant Suri-Carl Ras eveneens actief gaan scouten in Denemarken. De continentale ploeg begint aan het nieuwe seizoen met een selectie van elf renners. Opvallend: met Nils Bradtberg beschikt de formatie ook over een 38-jarige ‘routinier’.

Selectie Restaurant Suri-Carl Ras voor 2021

Oscar Bluhm

Nils Bradtberg

Peter Busk

Markus Kramer

Andreas Larsen

Mathias Larsen

Christian Lindquist

Rasmus Lund Pedersen

Sebastian Nielsen

Julius Nowak Dainer

Malthe Thyssen