Mads Pedersen: “Dit is een goed teken voor de komende wedstrijden”

Fabio Jakobsen vloeren bleek te hoog gegrepen, maar Mads Pedersen was desalniettemin tevreden met zijn derde plaats in de Eurométropole Tour. Vier dagen voor Parijs-Roubaix laat de sterke Deen zien dat het met de vorm wel snor zit.

Pedersen kende, mede door twee valpartijen, een WK om snel te vergeten, maar wist in de Eurométropole Tour de kater wat door te spoelen. “Het is moeilijk om Fabio Jakobsen te verslaan, dan moet echt alles kloppen. Ik moest vrij vroeg beginnen aan mijn sprint en dat was perfect voor Fabio, maar hij is dan ook een world class sprinter. Dat heeft hij vandaag ook weer laten zien”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Pedersen wist zich dus te mengen in de sprint, maar was ook al eerder in de wedstrijd zeer actief. “Ik wilde eigenlijk een sprint ontlopen en dus besloot ik om aan te vallen. Ik wilde vandaag een zware wedstrijd, om zo een goede test te krijgen met het oog op Parijs-Roubaix. Jammer genoeg werden we weer ingerekend. Ik denk echter wel dat we blij moeten zijn met deze podiumplaats.”

De wereldkampioen van Yorkshire lijkt klaar om komende zondag te schitteren in Parijs-Roubaix. “Dit is een goed teken voor de komende wedstrijden. Het was na een slecht WK een goed idee om hier te koersen, om zo het goede gevoel te krijgen. Ik hoop zondag een rol te spelen”, besluit Pedersen.