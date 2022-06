Maastricht tot en met 2027 startlocatie voor de Amstel Gold Race

De gemeente Maastricht verbindt zich ook voor de komende vijf jaren aan de Amstel Gold Race. De gemeente en de Amstel Gold Race hebben het contract verlengd tot en met 2027. De startlijn zal in 2023 voor de 25e keer getrokken worden in Maastricht. John Aarts, wethouder van de gemeente Maastricht tekende vanmiddag met koersdirecteur Leo van Vliet de nieuwe overeenkomst.

Het centrum van Maastricht, met de Markt en Vrijthof, zal ook de komende vijf jaren dienst doen als startlocatie van de Amstel Gold Race. Sinds het begin vinden de wedstrijdvergaderingen plaats in het Stadhuis, is de Markt op zondag ingericht als teamdorp met alle teambussen van zowel de heren als de dames en wordt het Vrijthof ingericht voor de teampresentatie en de start.

“Wij brengen de wereldtoppers in de wielerwereld naar het mooie centrum van Maastricht, de media volgt en we laten hiermee al het moois wat Maastricht heeft terug komen in onze bijdragen en uitzendingen.” aldus een trotse koersdirecteur Leo van Vliet.

Wethouder John Aarts is verheugd dat Maastricht de komende vijf jaren de startplaats van deze klassieker blijft: “De allure van de historische binnenstad van Maastricht past perfect bij de internationale status van de Amstel Gold Race. De Amstel Gold Race, als internationale wielerklassieker, vormt ieder jaar weer één van de hoogtepunten in onze stad”.

De 57e editie van de Amstel Gold Race wordt verreden op zondag 16 april 2023. Een dag eerder worden de heuvels beklommen door deelnemers van de 21e editie van de Toerversie Amstel Gold Race.