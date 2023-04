Maassen tevreden na opener in Baskenland: “We hebben geen schade opgelopen”

Voor Jumbo-Visma was het vandaag van belang om de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland zonder kleerscheuren door te komen. “Veilig over de streep komen was de allerbelangrijkste opdracht voor vandaag”, aldus ploegleider Frans Maassen. “We hebben geen schade opgelopen. Dus dat is heel erg fijn.”

Maassen is dan ook tevreden over het koersverloop. In de 164 kilometer lange openingsrit was het lang wachten op spektakel. “Vanaf de laatste veertig kilometer begon het hectisch te worden. Iedereen is nog fris en er werd nog gereden op brede wegen, maar je weet wel dat er even later een sprint voor bonificatieseconden aankomt.”

Kopman Jonas Vingegaard wist nog twee bonificatieseconden mee te graaien, tot tevredenheid van Maasen. “We hadden besproken dat die sprint wel eens belangrijk kon worden. Dat hebben de mannen prima uitgevoerd. Ik ben zeer tevreden over vandaag.”

Een nieuwe sprint?

Dinsdag staat de langste rit van de zesdaagse etappekoers op het programma. In het noorden van Spanje krijgen de renners vijf gecategoriseerde beklimmingen voor de kiezen. Maassen: “Ik denk dat de etappe van morgen vergelijkbaar is met die van vandaag. Ik verwacht dat er een redelijke groep overblijft die mag gaan sprinten om de dagzege. Wij willen natuurlijk finishen in de voorste groep. We zullen met een goed plan komen om de afdaling in de slotkilometers in te gaan.”

