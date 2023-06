Luuk Schuurmans zorgt voor Nederlands succes in rittenkoers Aziz Shusha

Nederlands succes in de Aziz Shusha (2.2). een meerdaagse wielerkoers door Azerbeidzjan. Luuk Schuurmans won vandaag namelijk de tweede etappe. De renner van Universe Cycling Team won de sprint van een klein groepje.

De tweede etappe van Aziz Shusha speelde zich af in en rond Qabala. Na iets meer dan 176 kilometer op de fiets, en ruim vier uur koers, mocht een kopgroep het uitmaken voor de dagzege. Het kwam uiteindelijk aan op een sprint en daarin bleek Luuk Schuurmans over de snelste benen te beschikken. De 28-jarige Nederlander versloeg de Bulgaar Nikolay Genov en de Fransman Julien Trarieux.

Het is voor Schuurmans niet zijn eerste zege van het seizoen. De renner van Universe Cycling Team won in maart ook al een rit in de Tour d’Algérie International de Cyclisme.

In het klassement gaat Martin Papanov uit Bulgarije aan de leiding, maar er volgen nog wel drie pittige etappes. In het weekend krijgen de renners zelfs twee bergetappes voor hun kiezen.