Lutsenko zegeviert op ‘Turkse Angliru’: “Nog niet eerder meegemaakt in mijn carrière”

Vooraf waren de berichten over de derde etappe van de Ronde van Turkije al onheilspellend. De renners kregen met de Babadağ namelijk een slotklim van achttien kilometer aan meer dan 10%, met stroken tot 20%, voor de wielen geschoven. En het bleek voor de renners inderdaad een loodzware onderneming.

Ook voor de winnaar Alexey Lutsenko, die zich in de laatste honderden meters al zwalkend naar boven wist te hijsen. “De laatste klim was echt ongelofelijk… Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt in mijn carrière, zo’n lange beklimming. Het was echt constant zwaar, met steile percentages. Dit was echt voor iedereen een zware klim”, keek de Kazachse kampioen na afloop terug op een gedenkwaardige rit.

Lutsenko rekende in de finale, na een interessante tweestrijd, af met de Duitser Ben Zwiehoff van BORA-hansgrohe. “Ik ben blij met het resultaat. Ik kan in deze koers ook rekenen op een erg sterke ploeg. In de openingsfase reden jongens als Michele Gazzoli en Gleb Syritsa op kop en in de finale was Harold Tejada (die zelf als derde over de streep kwam, red.) heel erg sterk en belangrijk”, heeft de ritwinnaar lovende woorden voor zijn ploeggenoten.

De renner van Astana Qazaqstan gaat na drie etappes aan de leiding in het algemeen klassement, maar rekent zich zeker nog niet rijk. “Dit was nog maar de derde etappe. Morgen staat er ook weer een zware rit op het programma. Vijf jaar geleden werd ik al eens tweede in de Ronde van Turkije (achter Eduard Prades, red.) en ik hoop dit jaar het eindklassement wél te winnen.”