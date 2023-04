Lutsenko stapt uit Ronde van Romandië wegens positieve coronatest

Een fikse tegenvaller voor Astana Qazaqstan: de ploeg moet in de Ronde van Romandië verder zonder Alexey Lutsenko. De Kazach is positief getest op het coronavirus.

“Helaas is Alexey Lutsenko besmet geraakt met het coronavirus. Hij moet de wedstrijd verlaten. We wensen Alexey een spoedig herstel. Beterschap, kampioen!”, laat Astana Qazaqstan weten via social media. Lutsenko was de aangewezen renner om een goed klassement te rijden.

De 30-jarige allrounder verloor dinsdag echter al behoorlijk veel tijd in de proloog van en naar Port-Valais. Lutsenko eindigde ver in de achterhoede als 107e, op 35 seconden van ritwinnaar Josef Černý. Astana Qazaqstan heeft nog zes renners in koers met sprintkopman Mark Cavendish, Leonardo Basso, Gleb Brussenskiy, Gianmarco Garofoli, Antonio Nibali en Harold Tejada.

Lutsenko was de laatste weken nog uitstekend op dreef. Hij won eerder deze maand nog de koninginnenrit én het eindklassement van de Giro di Sicilia en werd vervolgens vijfde in de Amstel Gold Race.