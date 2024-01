donderdag 4 januari 2024 om 08:09

Luke Plapp en Grace Brown veroveren Australische tijdrittitels

De veldrijders werken nu volop toe naar de kampioenschappen, maar inmiddels is in Australië ook het nieuwe wegseizoen begonnen. In Mount Helen, een snelgroeiende zuidelijke buitenwijk van Ballarat, wisten Luke Plapp en Grace Brown zich te kronen tot Australisch kampioen in het tijdrijden.

Luke Plapp wist bij de elitemannen de snelste tijd te klokken en zo de Australische titel in de wacht te slepen. De 23-jarige Plapp – die te boek staat als een veelzijdige en zeer beloftevolle coureur – kwam na 37,5 kilometer tot een eindtijd van 46m19s. Hij bleek zo ruim een halve minuut sneller dan zijn Jayco AlUla-ploeggenoot Chris Harper. Michael Hepburn reed naar de derde plaats en zorgde zo voor een 1-2-3’tje voor Jayco AlUla.

Voor Plapp was het zijn eerste wedstrijd voor Jayco AlUla, nadat hij in de winter de overstap maakte van INEOS Grenadiers. De jonge renner schenkt zijn nieuwe werkgever dus meteen een overwinning. Het is voor Plapp alweer zijn tweede Australische tijdrittitel bij de profs. In 2021 kroonde hij zich al eens tot de beste tijdrijder van zijn land.

Vierde tijdrittitel voor Grace Brown

Bij de vrouwen ging de zege – niet geheel verrassend – naar Grace Brown. De 31-jarige renster, die uitkomt voor FDJ-SUEZ, wist over een afstand van 28,6 kilometer haar favorietenrol waar te maken. Aan de streep bleek het verschil met Brodie Chapman (Lidl-Trek) wel slechts zeven seconden in het voordeel van Brown. De voor Liv AlUla Jayco uitkomende Georgie Howe was goed voor brons.

Het is voor Brown alweer haar derde opeenvolgende Australische tijdrittitel bij de profs. De teller staat nu inmiddels op vier kampioenstruien, aangezien ze ook in 2019 al eens de beste was in deze discipline.

Overige categorieën

Eerder werden er al titels uitgedeeld in overige (jeugd)categorieën. Bij de junioren was er succes voor Lauren Bates (vrouwen) en Wil Holmes (mannen), in de U23-categorie gingen de titels dan weer naar Ella Simpson (vrouwen) en Jackson Medway (mannen). Komend weekend staan er weer de nodige Australische titels op het spel, maar dan in de verscheidende wegwedstrijden.