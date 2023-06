Luke Lamperti sprint naar zege in derde etappe Giro Next Gen

Luke Lamperti van Trinity Racing heeft in de derde etappe van de Giro Next Gen de overwinning gegrepen. Na een vlakke etappe van 146 kilometer mondde de koers uit in een massasprint in Magenta. Daar klopte hij de concurrentie aan de meet en mocht hij de handen in de lucht steken.

In Italië voerde de Giro Next Gen van Priocca naar Magenta in een nagenoeg vlakke rit. Het parcours was 146 kilometer lang en kende slechts een obstakel. Al mag het klimmetje in Lu halverwege de koers niet een serieuze test genoemd worden. Het beloofde een snelle etappe te worden. In Magenta leken de rappe mannen te mogen strijden om de winst, aangezien de kans op slagen voor de vlucht klein was.

Vluchters van de dag

Ondanks het slechte vooruitzicht voor de vlucht probeerden in de openingsfase veel mannen weg te springen uit het peloton. Het duurde dan ook een tijdje voordat enkele mannen vertrokken waren. Enzo Leijnse (Development Team DSM) was de eerste die succesvol de aanval wist te kiezen. Na een tijdje solo te hebben gereden wisten vier man de aansluiting te vinden. Giovanni Gazzola (GS Sissio), Ricardo Perani (Team Interregionale), Matteo Regnanti (Hopplà-Petroli Firenze) en Maurizio Cetto (UC Trevigiani) maakten de kopgroep compleet.

Het peloton was zeer tevreden met de vlucht van de dag en liet al snel de voorsprong flink oplopen. Een voorsprong van ruim zeven minuten was het resultaat van de ontspannen sfeer in het peloton. Onderweg wist Ricardo Perani de sprint om de bergpunten te winnen en mocht zo zes punten bijschrijven in het bergklassement.

Geen kans voor de kopgroep

Na het enige obstakel van de dag begon de voorsprong van de kopgroep langzaam terug te lopen. Onder aanvoering van het Lotto Dstny Development Team van rozetruidrager Alec Segaert zag de kopgroep hun voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op twintig kilometer van de streep hield de kopgroep slechts een minuutje over van hun originele ruime marge. Een massasprint leek onvermijdelijk.

Met nog tien kilometer te gaan moest Perani de strijd al staken vanwege kramp in de benen en hielden we vier dappere vluchters over. Zij hielden het peloton een lange tijd op afstand en wisten tot vijf kilometer van de meet het peloton van zich af te houden. Onder leiding van CT Friuli kwam het peloton steeds dichter, waardoor Enzo Leijnse besloot ten aanval te trekken.

Tevergeefs, vlak voor de meet werd hij ingerekend door een denderend peloton. In de massasprint was Luke Lamperti (Trinity Racing) de concurrentie de baas. Hij drukte zijn wiel als eerste over de streep in Magenta. Alberto Bruttomesso moest genoegen nemen met de tweede plek, Tim Torn Teutenberg werd derde. Desondanks start Alec Segaert ook morgen nog in de roze leiderstrui.