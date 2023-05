Luke Lamperti boekt tweede ritzege in Tour of Japan, Jeroen Meijers weer derde

De vierde etappe in de Tour of Japan is gewonnen door Luke Lamperti. De Amerikaan bleef na een rit over 137,3 kilometer in de sprint Kazushige Kuboki en Jeroen Meijers voor. Het is voor Lamperti alweer zijn tweede ritoverwinning, nadat hij eerder al de beste was in de proloog.

In de vierde etappe van de Tour of Japan (2.1) koersten de renners van en naar Mino. In een rit over 137,3 kilometer stonden er wel twee gecategoriseerde hellingen op het menu, maar dit moest voor doorgewinterde renners geen problemen opleveren. We kregen na ruim drie uur koers dan ook een sprint met een vrij grote groep.

In deze sprint bleek Luke Lamperti over de snelste benen te beschikken. De 20-jarige Amerikaan van Trinity Racing versloeg de Japanner Kazushige Kuboki. Jeroen Meijers werd, net als in de rit van dinsdag, derde. Lamperti gaat uiteraard ook nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. De voorsprong op eerste achtervolger Jambaljamts Sainbayar bedraagt twaalf seconden. Meijers is voorlopig vijfde, op veertien tellen van Lamperti.

De Tour of Japan duurt nog tot en met zondag. Donderdag gaat de ronde verder met een heuvelachtige rit met start en finish in Shimohisakata. De koninginnenrit wacht vrijdag, als de streep na een ultrakorte etappe (van slechts 11,4 kilometer) is getrokken op Mount Fuji.