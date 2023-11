woensdag 1 november 2023 om 09:38

Lukas Pöstlberger vertrekt na een jaar alweer bij Jayco AlUla

Lukas Pöstlberger zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Jayco AlUla. Dat heeft de 31-jarige Oostenrijker zelf laten weten via Instagram. Pöstlberger stond nog maar één jaar op de loonlijst van de Australische formatie. Het is nog onduidelijk waar zijn verdere sportieve toekomst ligt.

Pöstlberger maakte in 2016 zijn profdebuut voor BORA-hansgrohe en reed uiteindelijk zeven seizoenen voor de Duitse formatie. In dienst van deze ploeg groeide de Oostenrijker uit tot een gewaardeerde helper, die zo nu en dan ook zelf weet uit te pakken. Zijn grootste zege boekte hij ontegenzeggelijk in 2017: dat jaar won hij namelijk de openingsrit van de Giro d’Italia, waarmee hij ook de roze trui pakte.

Verder won Pöstlberger in 2021 een etappe in het Critérium du Dauphiné en reed hij – ook in dienst van BORA-hansgrohe – naar top 5-klasseringen in Dwars door Vlaanderen en (toen nog) de Record Bank E3 Harelbeke. Na zeven seizoenen BORA-hansgrohe koos hij eind 2022 voor een nieuw avontuur bij Jayco AlUla.

Perfecte afsluiter

De renner kwam dit jaar in het tenue van de Australische formatie tot exact zeventig koersdagen: zo reed hij meerdere voorjaarsklassiekers en nam hij tevens deel aan onder meer de Giro d’Italia. Pöstlberger wist zijn korte periode bij Jayco AlUla af te sluiten met een overwinning. In oktober won hij namelijk de Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon, een UCI 1.1-koers in Hong Kong.