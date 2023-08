Lukas Pöstlberger in de lappenmand na val in BEMER Cyclassics

Het is maar de vraag of Lukas Pöstlberger dit seizoen nog in actie zal komen. De 31-jarige Oostenrijker van Jayco AlUla kwam zondag ten val tijdens de BEMER Cyclassics en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat blijkt nu: Pöstlberger heeft zijn sleutelbeen gebroken.

Het gaat om een breuk in zijn rechtersleutelbeen, zo laat de Australische werkgever van Pöstlberger weten via X, voorheen Twitter. De ervaren coureur gaat in zijn thuisland Oostenrijk onder het mes. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over zijn herstelperiode, en wanneer hij weer serieus mag trainen.

De vraag is ook of Pöstlberger dit seizoen nog in actie zal komen, of dat hij zijn laatste koers van 2023 al heeft gereden. De Oostenrijker kwam voorlopig tot 54 koersdagen. Zo reed hij in het voorjaar meerdere klassiekers en maakte hij deel uit van de selectie van Jayco AlUla voor de Giro d’Italia. Hij wist de Italiaanse ronde ook tot een goed einde te brengen.

UPDATE 🏥

Unfortunately as a result of today’s crash during #BemerCyclassic, it is confirmed that Lukas Postlberger has fractured his right collarbone & will return home to Austria to undergo surgery.

Get well soon Posti 🤕 pic.twitter.com/k7x3uCSjgX

— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 20, 2023