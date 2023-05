Lukas Nerurkar klimt naar zege in Orlen Nations Grand Prix

Lukas Nerurkar heeft de tweede etappe van de Orlen Nations Grand Prix op zijn naam geschreven. De Britse renner bleef in Bükkszentkereszt Antonio Morgado en Alexander Hajek voor na een lastige etappe. Nikolaj Mengel blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

Na een eerder vlakke etappe op dag een, was het donderdag de beurt aan de klimmers in de Orlen Nations Grand Prix. In totaal moest er tussen Hatvan en Bükkszentkereszt 152 kilometer worden gereden. De Deense renner Mengel reed in de leiderstrui rond nadat hij woensdag kon zegevieren vanuit de vroege vlucht.

Het gevecht om in de vroege vlucht te geraken was donderdag de moeite. Heel wat renners probeerden het, maar uiteindelijk konden alleen Nicolas Vinokurov (Kazachstan), Elia Blum (Zwitserland) en Alfonso Eulalio (Portugal) wegrijden. Het drietal reed op een gegeven moment bijna vier minuten voor het peloton uit.

Nerurkar zegeviert, Mengel blijft leider

Op het lastige terrein in Polen moesten eerst Blum en daarna Vinokurov de rol lossen in de kopgroep. De Portugees Eulalio hield met andere woorden het langst stand, maar op een goede twintig kilometer van de streep werd ook hij ingerekend. Een uitgedund peloton begon op die manier samen aan de slotklim (7,8 km aan 5,8%).

De Italianen verzorgden in de absolute finale het tempo. Dat tempo bleek te lastig te zijn voor leider Mengel. De zege ging naar Lukas Nerurkar, die in de laatste kilometers sneller bleek dan Antonio Morgado en Alexander Hajek. Mengel verloor uiteindelijk 41 seconden, dus bleef hij wel leider in de Orlen Nations Grand Prix.