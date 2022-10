Luis Léon Sánchez keert na jaar terug naar Astana Qazaqstan

Luis Léon Sánchez maakt zijn comeback in het tenue van Astana Qazaqstan. De ervaren Spanjaard reed tussen 2015 en 2021 al bij de ploeg van manager Alexander Vinokourov en keert na een jaar bij Bahrain Victorious weer terug in Kazachstaanse dienst. Sánchez tekent voor een jaar.

Donderdag liet Bahrain Victorious al weten dat het afscheid nam van Sánchez, die nog een doorlopend contract had tot eind 2023 bij het team. Die verbintenis is vroegtijdig beëindigd om LLS de kans te geven te laten overstappen naar Astana Qazaqstan.

De 38-jarige Sánchez geeft aan dat het bij Astana voelt als thuiskomen. “Dit zorgt voor veel vreugde en motivatie voor mij. Ik wil Alexander Vinokourov en het gehele management bedanken voor deze kans. Vorig jaar gingen we uit elkaar, maar ik heb afgelopen seizoen hard gewerkt, ervaring opgedaan en ben gegroeid als prof. Ik ben Bahrain Victorious dankbaar, maar ik kijk uit naar de hereniging met Astana Qazaqstan”, reageert hij.

Vino geeft ook aan dat hij Sánchez door en door kent. “Hij is een geweldige renner voor de ploeg, een geweldige helper en een echte prof. Het was jammer dat we hem kwijtraakten vorig jaar, maar zo liep het nu eenmaak. Ik ben blij dat de kans er was om hem terug te halen. Je kan vertrouwen op Sánchez in elke koers. Hij heeft altijd 100% voor de doelen van de ploeg. Ik kan alleen maar zeggen: welkom thuis, Luis Léon”, aldus de teambaas.