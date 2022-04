Luik-Bastenaken-Luik 2022: verschillende teams presenteren selectie

Groupama-FDJ, BikeExchange-Jayco, Uno-X en Bingoal Pauwels Sauces WB hebben hun selectie bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. Bij Groupama-FDJ zien we onder meer kopman Valentin Madouas in de selectie, bij BikeExchange-Jayco is Michael Matthews de blikvanger.

De Franse ploeg Groupama-FDJ komt met Madouas, Bruno Amirail, Kevin Geniets, Matthieu Ladagnous, Rudy Molard, Quentin Pacher en Anthony Roux aan de start van de Belgische heuvelkoers. Kopman Madouas reed dit seizoen een heleboel ereplaatsen bij elkaar in het klassieke voorjaar. Een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen was voor de 25-jarige Fransman ongetwijfeld het hoogtepunt.

Bij BikeExchange-Jayco hebben ze met Matthews een duidelijke kopman. Bling reed in 2017 nog naar een vierde plaats in LBL, de overwinning was toen weggelegd voor Alejandro Valverde, die dit jaar ook een van de favorieten is. Australiër Matthews krijgt naast zich Alexandre Balmer, Jack Bauer, Chris Juul-Jensen, Nick Schultz, Tsgabu Grmay en Jan Maas aan de start zondag.

Meerdere Belgen bij Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X met Tobias Halland Johannessen

De Belgische ploeg Bingoal Pauwels Sauces WB komt met Belgen Rémy Mertz, Kenny Molly, Tom Paquot en Johan Meens aan de start. Verder vinden we ook nog Nederlander Matthijs Paasschens, Luc Wirtgen en Marco Tizza terug in de selectie.

Ook Uno-X heeft zijn selectie bekendgemaakt voor La Doyenne. Tobias Halland Johannessen is de grootste naam van de selectie. De jonge Noor liet dit seizoen een aantal mooie dingen zien en werd woensdag nog twintigste in de Waalse Pijl. Hij krijgt naast zijn broer Anders Halland Johannessen ook Torjus Sleen, Fredrik Dversnes, Jacob Hindsgaul, Idar Andersen en Jonas Gregaard Wilsly mee als ploegmaten voor het vierde Monument van het seizoen.