Lucy van der Haar (25) hangt haar fiets aan de wilgen zaterdag 19 september 2020 om 11:38

Lucy van der Haar (die we ook nog kennen onder haar meisjesnaam Garner) is momenteel bezig aan haar laatste maanden als wielerprof. Via haar social media kondigde de snelle Britse, die bij de juniores tweemaal wereldkampioene werd, namelijk haar afscheid aan.

Dat het op zijn zachtst gezegd een gek jaar is geweest, schrijft Van der Haar, die vorig jaar in het huwelijksbootje stapte met veldrijder Lars van der Haar, op haar social media. “Met alles wat er gaande is, is deze beslissing voor mij duidelijk geworden. Ik heb besloten dat volgend jaar niet bol staat van wedstrijden, maar van nieuwe avonturen… naast de fiets. Het waren acht ongelooflijke jaren als wielerprof, maar nu is het tijd voor verandering.”

De snelle Britse, die aan haar tweede seizoen bij Hitec Products bezig is, is wel een beetje bang voor een leven buiten de koers. “Want ik heb nooit anders gedaan”, gaat ze verder. “Maar ik ben heel erg benieuwd wat het volgende hoofdstuk in mijn leven zal brengen. De tijd daarvoor voelt rijp en ik wil iedereen bedanken die mij bijstond in goede en in slechte tijden.” In oktober en november rijdt ze haar laatste wedstrijden.

Van der Haar werd in Kopenhagen (2011) en Valkenburg (2012) wereldkampioene bij de juniores. In 2012 veroverde ze tevens de Europese titel op de weg en in de baannummers team pursuit en scratch. Voor het seizoen 2013 tekende ze dan haar eerste profcontract bij Argos-Shimano. In dat jaar boekte ze in de openingsetappe van de Tour of Chongming Island haar eerste profzege. Drie jaar later stapte ze over naar Wiggle High5 en vervolgens naar Hitec Products.

It’s time to start a new chapter…. ❤️ pic.twitter.com/TjOBtCu2ug — Lucy van der Haar (@Lucygarner94) September 19, 2020