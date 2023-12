Niels Bastiaens • maandag 25 december 2023 om 15:05

Lucinda Brand vindt aansluiting bij Fem van Empel: “Was een onzekerheid voor mij”

Video Velen hadden het misschien eerder van Puck Pieterse verwacht, maar eerlijk is eerlijk: Lucinda Brand is dit veldritseizoen de eerste renster die wereldkampioene Fem van Empel écht het vuur aan de schenen kan leggen. “Natuurlijk werkte ik er keihard voor om dat niveau weer terug te halen, maar dat is nog geen garantie”, aldus Brand bij WielerFlits.

Op het technische parcours van Herentals hervatte Brand vorig weekend op een verschroeiend niveau. Ze dwong Van Empel – die naar eigen zeggen de hele week ziek thuis had gezeten – tot het uiterste in de eindsprint. En ook zaterdag in het zand van Antwerpen bleef het voor de wereldkampioene tot de slotronde knokken, enkel door het druk zetten van de kopvrouw Baloise-Trek Lions.

“Het was leuk, maar ook lastig”, zegt Brand voor onze camera. “We waren goed aan elkaar gewaagd. Alleen kon Fem het verschil maken op de balkenpassage. Ik train daar ook wel op, alleen komt die techniek niet zo snel als je zelf zou willen (lacht). Zonder balken had ik in Antwerpen zeker nog langer de strijd kunnen aanhouden, maar Fem wist heel goed dat ze dat voordeel in de finale moest uitbuiten.”

Hoe verklaart de wereldkampioene van 2020 zelf die plotse verandering in de waardeverhoudingen? “Mijn niveau is gewoon echt omhoog gegaan. Ik weet niet hoe Fem denkt over haar eigen niveau. Maar wat ik op training aan gegevens zie, kom ik weer een beetje op mijn oude niveau (lacht).”

Onzekerheid

Of dat überhaupt ooit nog zou lukken, was voor Brand lange tijd onzeker. “Ik ben niet of verbaasd het juiste woord is. Maar als je een minder jaar hebt gehad, en je weet stiekem dat de jaren dubbel beginnen tellen, dan is het een heel fijn gevoel als het toch lukt om weer op je beste niveau te komen. En dat was zeker een kleine onzekerheid voor mij. Natuurlijk werkte ik er keihard voor om dat niveau weer terug te halen, maar dat is nog geen garantie”, aldus de 34-jarige Brand.

Van Empel kloppen, is nog een ander verhaal. Misschien als de parcoursen wat minder technisch zijn? “Het zand en explosieve verhaal zijn niet echt mijn ding, maar ik denk dat het in Antwerpen best goed ging. Ook de start was eindelijk eens goed. Als ik dat de komende weken zo kan houden, zou dat heel leuk zijn. Ik hoop nog op extra progressie, maar die zit ook een stukje in frisheid houden.”