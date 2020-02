Lucinda Brand vervangt zieke ploeggenote in Omloop Het Nieuwsblad vrijdag 28 februari 2020 om 18:07

Lucinda Brand gaat toch van start in Omloop Het Nieuwsblad. Hoewel de winnares van drie jaar geleden in eerste instantie ontbrak in de selectie van Trek-Segafredo, neemt ze nu de plaats in van de zieke Elisa Longo Borghini.

Voor Brand wordt het haar eerste wegwedstrijd van dit kalenderjaar. Wel kwam ze al in actie in het veld en won ze vorige maand de wereldbekercross van Hoogerheide. Een week later reed ze naar het brons tijdens het WK in Dübendorf. Voor de Nederlandse wordt dit haar elfde start in Omloop Het Nieuwsblad. De Belgische klassieker wist ze in 2017 te winnen.

Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen staat voor morgen op de kalender.